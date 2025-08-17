​Внаслідок авіаційного удару по селу на Запоріжжі загинув підліток, ще двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень

Унаслідок авіаційного удару по селу на Запоріжжі одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені. Постраждали і двоє чоловіків - 41 та 51 років", - написав він у Telegram.

Будинок родини зруйновано. Понівечені також будинки, розташовані поруч.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби російські окупанти завдали 505 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.