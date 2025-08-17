Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

​Внаслідок авіаційного удару по селу на Запоріжжі загинув підліток, ще двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень

Ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами.

​Внаслідок авіаційного удару по селу на Запоріжжі загинув підліток, ще двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень
Наслідки російської атаки (архівне фото)
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок авіаційного удару по селу на Запоріжжі одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені. Постраждали і двоє чоловіків - 41 та 51 років", - написав він у Telegram.

Будинок родини зруйновано. Понівечені також будинки, розташовані поруч.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби російські окупанти завдали 505 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies