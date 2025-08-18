Вранці росіяни завдали двох ударів по Запоріжжі. Є поранені (оновлено)

Сьогодні вранці, 18 серпня, росіяни завдали двох ударів по Запоріжжі. Постраждали люди.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Станом на 10:45 відомо уже про сімох поранених. ПІзніше Федоров написав, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей.
"Вже сім поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Чоловік у тяжкому стані ушпиталений", – сказав він.
Раніше Федоров писав, що росіяни завдали удари по Запоріжжю, і прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста.
- Вчора унаслідок авіаційного удару по селу на Запоріжжі одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень.