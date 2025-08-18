На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці росіяни завдали двох ударів по Запоріжжі. Є поранені (оновлено)

Постраждалим надають допомогу. 

Вранці росіяни завдали двох ударів по Запоріжжі. Є поранені (оновлено)
Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні вранці, 18 серпня, росіяни завдали двох ударів по Запоріжжі. Постраждали люди. 

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

Станом на 10:45 відомо уже про сімох поранених. ПІзніше Федоров написав, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей. 

"Вже сім поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Чоловік у тяжкому стані ушпиталений", – сказав він.

Раніше Федоров писав, що росіяни завдали удари по Запоріжжю, і прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста.

  • Вчора унаслідок авіаційного удару по селу на Запоріжжі одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies