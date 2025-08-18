Вранці росіяни завдали двох ударів по Запоріжжі. Є поранені (оновлено)

Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня

Сьогодні вранці, 18 серпня, росіяни завдали двох ударів по Запоріжжі. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Станом на 10:45 відомо уже про сімох поранених. ПІзніше Федоров написав, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей.

"Вже сім поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Чоловік у тяжкому стані ушпиталений", – сказав він.

Раніше Федоров писав, що росіяни завдали удари по Запоріжжю, і прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста.