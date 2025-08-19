Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: ворог безуспішно продовжує штурмувати українські позиції біля Вовчанська

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку залишається складною.

Сили оборони: ворог безуспішно продовжує штурмувати українські позиції біля Вовчанська
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Російська армія на Південно-Слобожанському напрямку безуспішно намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Вовчанська. Сили оборони утримують позиції та відбивають ворожі штурми.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Олег Сушинський, пише Укрінформ.

"Загалом ситуація на Південно-Слобожанському напрямку залишається складною. Ворог за минулу добу штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Глибоке та Амбарне. Однією із головних цілей ворога залишається Вовчанськ, там росіяни намагаються атакувати майже щодня, діють переважно малими піхотними групами від трьох до п'яти осіб і за активної підтримки дронів", — каже Сушинський.

За словами речника, Сили оборони продовжують утримувати ділянку на північному березі річки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу.

"Там ворог докладає усіх зусиль і проводить постійні штурмові дії з метою витіснити наші підрозділи за природній рубіж річки Вовча, але успіху при цьому немає", — каже речник.

Військовий наголошує, що ворог не відмовився від планів захопити Вовчанськ попри повне знищення міста.

"Якщо росіяни не можуть взяти якийсь населений пункт відразу, то вони намагаються обходити його з флангів, і якщо вони десь досягають успіху, то підтягують резерви і намагаються розвивати наступ", — каже речник.

На цьому напрямку спостерігається постійна ротація та поповнення бойвих підрозділів ворога, які беруть участь у штурмах в районі Вовчанська.

"Зараз безпосередньо там ворог використовує тактику малих піхотних груп - це групи по дві-три людини, які намагаються проникати на територію агрегатного заводу з метою там закріпитися, насамперед в якихось підвальних приміщеннях, в руїнах підприємства, від якого майже нічого не залишилося", — каже Сушинський.

Також не припиняються ворожі обстріли міста, зокрема ворог активно використовує артилерію та дрони, які на сьогодні є головною загрозою для Вовчанська.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies