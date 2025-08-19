Сили оборони: ворог безуспішно продовжує штурмувати українські позиції біля Вовчанська

Російська армія на Південно-Слобожанському напрямку безуспішно намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Вовчанська. Сили оборони утримують позиції та відбивають ворожі штурми.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Олег Сушинський, пише Укрінформ.

"Загалом ситуація на Південно-Слобожанському напрямку залишається складною. Ворог за минулу добу штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Глибоке та Амбарне. Однією із головних цілей ворога залишається Вовчанськ, там росіяни намагаються атакувати майже щодня, діють переважно малими піхотними групами від трьох до п'яти осіб і за активної підтримки дронів", — каже Сушинський.

За словами речника, Сили оборони продовжують утримувати ділянку на північному березі річки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу.

"Там ворог докладає усіх зусиль і проводить постійні штурмові дії з метою витіснити наші підрозділи за природній рубіж річки Вовча, але успіху при цьому немає", — каже речник.

Військовий наголошує, що ворог не відмовився від планів захопити Вовчанськ попри повне знищення міста.

"Якщо росіяни не можуть взяти якийсь населений пункт відразу, то вони намагаються обходити його з флангів, і якщо вони десь досягають успіху, то підтягують резерви і намагаються розвивати наступ", — каже речник.

На цьому напрямку спостерігається постійна ротація та поповнення бойвих підрозділів ворога, які беруть участь у штурмах в районі Вовчанська.

"Зараз безпосередньо там ворог використовує тактику малих піхотних груп - це групи по дві-три людини, які намагаються проникати на територію агрегатного заводу з метою там закріпитися, насамперед в якихось підвальних приміщеннях, в руїнах підприємства, від якого майже нічого не залишилося", — каже Сушинський.

Також не припиняються ворожі обстріли міста, зокрема ворог активно використовує артилерію та дрони, які на сьогодні є головною загрозою для Вовчанська.