«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Генштаб: ворог посилив тиск на Лиманському напрямку, там найбільше боїв

Армія РФ не зупиняє наступальні дії на Покровському напрямку фронту.

Генштаб: ворог посилив тиск на Лиманському напрямку, там найбільше боїв
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить — 71.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Стара Гута, Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Товстодубове, Бобилівка, Уланове, Біла Береза, Бояро-Лежачі Сумської області. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Стара Гута Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулася одна ворожа атака. Авіація загарбників завдала 8 ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 124 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 11 з яких із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та у напрямку Катеринівки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила 24 атаки на позиції українців у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка. Наразі тривають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку у напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили дві ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Мирнограда. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак. 

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки, ще п’ять боєзіткнень тривають. 

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Приморського. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Білогір’я.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Бургунка, Миколаївка, Львове, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів.
