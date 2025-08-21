Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецоперація СБУ «Павутина» отримала відзнаку президента «Національна легенда України»

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що «Павутина» є свідченням того, на які звершення спроможні українські спецслужби та наша держава.

Фото: СБУ

Спецоперація Служби безпеки «Павутина», в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, отримала відзнаку президента «Національна легенда України». 

Як зазначає пресслужба СБУ, напередодні нею нагородили колектив Служби, відзначивши особовий склад СБУ разом із іншими лауреатами цьогорічної премії. Спецоперацією керував голова Служби безпеки генерал-лейтенант Василь Малюк.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що «Павутина» є свідченням того, на які звершення спроможні українські спецслужби та наша держава. 

Він подякував усім, хто відстоює інтереси України. 

«Треба постійно підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка. Як політична, так і передусім наших воїнів. Ми їм вдячні за те, що вони захищають Україну», – заявив на церемонії Зеленський.

«Ця нагорода для мене і для всієї Служби – велика честь! Вона буде нас мотивувати до чергових звершень. Я хочу подякувати всьому особовому складу, нашому негласному апарату, а також президенту України, з яким ми пліч-о-пліч пройшли весь цей шлях. Нашим ворогам я хочу сказати, що ми є носіями унікального оперативно-бойового досвіду. У нас в роботі сотні унікальних оперативних задумів і ми зупинимось лише тоді, коли окупанти припинять свою агресію, а Україна здобуде справедливий мир», – підкреслив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Спецоперація СБУ «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. В результаті спеціальними FPV-дронами було уражено 34% всієї стратегічної авіації РФ, яку ворог використовував для ударів по Україні. Загальна сума втрат Росії становила понад 7 млрд доларів США.
Теми: , ,
﻿
