Загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3649 людей, у тому числі 137 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 21 серпня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Золотому Колодязі”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 22 серпня.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення, у Новоселівці — будинок і гараж. В Олександрівській громаді пошкоджено авто. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, 5 адмінбудівель, 3 господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів, інфраструктурний об'єкт і 3 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.