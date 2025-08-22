“Білі янголи” евакуювали з Білицького на Донеччині 9 живих і загиблу

Співробітники підрозділу “Білий янгол” продовжують евакуацію населення Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

У Білицькому Добропільської ТГ, до якого ворог підійшов майже впритул, залишається близько 480 жителів. Через руйнування охочих виїхати багато, але відсутність світла та зв’язку ускладнюють подання заявки про евакуацію. Тому, заїжджаючи в місто, поліцейські забирають на борт усіх, кого зможуть.

Цього разу екіпаж “Білий янгол” евакуював майже всю вулицю, а саме 9 пенсіонерів.

Також поліцейські доставали до моргу тіло 46-річної жінки.