Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

“Білі янголи” евакуювали з Білицького на Донеччині 9 живих і загиблу

У Білицькому залишається близько 480 жителів.

“Білі янголи” евакуювали з Білицького на Донеччині 9 живих і загиблу
“Білі янголи” евакуювали з Білицького на Донеччині 9 живих і загиблу
Фото: Поліція Донеччини

Співробітники підрозділу “Білий янгол” продовжують евакуацію населення Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

У Білицькому Добропільської ТГ, до якого ворог підійшов майже впритул, залишається близько 480 жителів. Через руйнування охочих виїхати багато, але відсутність світла та зв’язку ускладнюють подання заявки про евакуацію. Тому, заїжджаючи в місто, поліцейські забирають на борт усіх, кого зможуть.

Цього разу екіпаж “Білий янгол” евакуював майже всю вулицю, а саме 9 пенсіонерів.

Також поліцейські доставали до моргу тіло 46-річної жінки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies