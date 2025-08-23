​У Харкові отримала підозри група зловмисників, які напали на матір українського військового

Прокурори Харківської обласної прокуратури повідомили про підозру чотирьом чоловікам у розбої, скоєному за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та поєднаному з проникненням у житло.

За даними слідства, 55-річний житель передмістя Харкова організував напад і залучив до нього свого знайомого та двох громадян Грузії, яких привіз із Кременчука. Нападники хотіли вкрасти гроші.

Вони вважали, що жінка зберігає вдома близько 50 тисяч доларів, які нібито надсилає її син. 22 серпня двоє з них залишилися біля під’їзду, інші двоє, перевдягнувшись у форму працівників інтернет-провайдера, зайшли до квартири. Вони зв’язали потерпілу та заклеїли їй рот скотчем.

Правоохоронці оперативно затримали всіх учасників злочину. Того ж дня їм оголосили підозри і клопотатимуть у суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.