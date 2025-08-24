Вчора поліція зафіксувала 1 898 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору у Донецькій області, загинула людина.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Під вогнем перебували 6 населених пунктів області.

Руйнувань зазнали 23 цивільних об’єкти, з них 17 житлових будинків.

Зокрема, Костянтинівка витримала 15 ворожих ударів, з них 11 бомбових. Росіяни вбили цивільну особу, пошкодили 12 багатоквартирних будинків, три заклади освіти.

За усіма фактами воєнних злочинів поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.

22 серпня поліція зафіксувала 2 086 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Через російську агресію дві людини загинули, і ще семеро зазнали поранень.