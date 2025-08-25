Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили трьох мешканців Херсонщини і понівечили газопровід

Від російських атак постраждали 43 населені пункти області.

Росіяни поранили трьох мешканців Херсонщини і понівечили газопровід
Наслідки обстрілу Херсонщини, ілюстративне фото
Фото: Херсонська МВА

Упродовж доби російські війська атакували 43 населені пункти Херсонщини і поранили трьох людей.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами  перебували Широка Балка, Чорнобаївка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Томина Балка, Нововоронцовка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Велетенське, Ромашкове, Садове, Дніпровське, Берегове, Молодіжне, Новорайськ, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Козацьке, Костирка, Крупиця, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Ольгівка, Степанівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4  багатоповерхівки та 28 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, приватні гараж та автомобілі.

  • На Херсонщині росіяни дроном поранили підлітка.
﻿
