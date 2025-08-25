Росія утримує в полоні 28 українських журналістів та медійників

У російському полоні перебувають іще 28 українських журналістів і медійників.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

"Ще 28 українських журналістів і медійників залишаються в російському полоні. Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію — адже лише розголос і наполеглива боротьба наближають день, коли всі українці повернуться додому", - йдеться в повідомленні.

За даними Інституту масової інформації, за 3,5 роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні. 108 журналістів було вбито, з них 12 загинули під час виконання редакційного завдання. Також ІМІ повідомив про 14 зникнень та 29 викрадень журналістів.

Як повідомлялося, 24 серпня з російського полону повернувся журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк.