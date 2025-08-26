Міноборони заявило, що впроваджує цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК

Нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників.

Міністерство оборони активно працює над цифровізацією системи оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи підтримки державного гарантування якості продукції ОПК.

Як зазначає оборонне відомство, нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників озброєння та військової техніки.

Це технологічне рішення також необхідне для того, щоб вирішити такі важливі завдання:

автоматизувати та уніфікувати процедури державного гарантування якості, а також підвищити прозорість процесів в рамках виконання робіт з державного гарантування якості;

підвищити ефективність планування, координації та контролю виконання робіт з державного гарантування якості.

На сайті Міноборони в розділі «Діяльність – Закупівельна» вже запрацювала у тестовому режимі відкрита частина нової цифрової системи. Усі користувачі можуть ознайомитися з такою інформацією: