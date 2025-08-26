Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони заявило, що впроваджує цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК

Нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників.

Міноборони заявило, що впроваджує цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК
Фото: Міноборони

Міністерство оборони активно працює над цифровізацією системи оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи підтримки державного гарантування якості продукції ОПК.

Як зазначає оборонне відомство, нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників озброєння та військової техніки.

Це технологічне рішення також необхідне для того, щоб вирішити такі важливі завдання:

  • автоматизувати та уніфікувати процедури державного гарантування якості, а також підвищити прозорість процесів в рамках виконання робіт з державного гарантування якості;
  • підвищити ефективність планування, координації та контролю виконання робіт з державного гарантування якості.

На сайті Міноборони в розділі «Діяльність – Закупівельна» вже запрацювала у тестовому режимі відкрита частина нової цифрової системи. Усі користувачі можуть ознайомитися з такою інформацією:

  • основними напрямами та механізмами роботи системи державного гарантування якості;
  • актуальною законодавчою базою у сфері державного гарантування якості;
  • стандартами НАТО серії AQAP, які прийняті в Україні як військові стандарти.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies