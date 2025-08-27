Що відомо про ракету «Фламінго»?
Повідомлено про підозру 23-річній киянці, яка поширила в Інстаграм фото з прапором Третього Рейху

Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Повідомлено про підозру 23-річній киянці, яка поширила в Інстаграм фото з прапором Третього Рейху

Прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 23-річній киянці, яка поширила в мережі "Інстаграм" фото з прапором Третього Рейху.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу, а саме - публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нацистський прапор у підозрюваної вилучили. 

  • В Україні нацистську символіку заборонили 9 квітня 2015 року згідно з Законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Цей закон також забороняє пропаганду комуністичної символіки, а його конституційність була підтверджена КСУ 16 липня 2019 року
