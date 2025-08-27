Повідомлено про підозру 23-річній киянці, яка поширила в Інстаграм фото з прапором Третього Рейху

Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 23-річній киянці, яка поширила в мережі "Інстаграм" фото з прапором Третього Рейху.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу, а саме - публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нацистський прапор у підозрюваної вилучили.