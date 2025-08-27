Повідомлено про підозру 23-річній киянці, яка поширила в Інстаграм фото з прапором Третього Рейху

Прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 23-річній киянці, яка поширила в мережі "Інстаграм" фото з прапором Третього Рейху.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу, а саме - публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.
Нацистський прапор у підозрюваної вилучили.
- В Україні нацистську символіку заборонили 9 квітня 2015 року згідно з Законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Цей закон також забороняє пропаганду комуністичної символіки, а його конституційність була підтверджена КСУ 16 липня 2019 року.