У Запоріжжі затримали 68-річного агента РФ, якому ворог дронами передавав вибухівку для терактів

Ворог передавав йому вибухівку дронами просто на подвір'я.

У Запоріжжі затримали 68-річного агента РФ, якому ворог дронами передавав вибухівку для терактів
Затримання російського агента
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який облаштовував у Запоріжжі схрони з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп. 

Як повідомили у СБУ, зловмисником виявився завербований ворогом 68-річний мешканець прифронтового селища Приморське.

Чоловік проживав поблизу передової, і це дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВП) власними безпілотниками прямо на його подвір’я. Потім він за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору.

По дорозі на "локацію" агент також відстежував пункти базування Сил оборони та напрямки їхнього руху в бік південного фронту.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його на гарячому, коли він облаштовував новий схрон.

За даними слідства, до уваги ФСБ зловмисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року. Згодом агента передали на постійний зв’язок з його куратором – співробітником ФСБ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
