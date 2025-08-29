На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 7 людей отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Костянтинівка, Слов'янськ та Покровськ.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 7 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної адміністрації Вадим Філашкін.

“За 28 серпня росіяни поранили 7 жителів Донеччини: по 3 у Костянтинівці і Слов'янську, 1 у Покровську”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 29 серпня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Покровську поранено людину.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 5 промислових приміщень, 4 автівки і екскаватор. У Краматорській громаді пошкоджено культурний об'єкт. У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено будинок і 3 нежитлові приміщення. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено 2 нежитлові приміщення та інфраструктуру, у Новоявленці — будинок. В Іллінівці пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 господарчі споруди, 9 гаражів і 2 легковика.

Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 258 людей, у тому числі 60 дітей.