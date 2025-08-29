МВС: З початку літа з Донеччини та Дніпропетровщини евакуйовано понад 64 тисячі людей

З початку літа з Дніпропетровської та Донецької областей було евакуйовано понад 64 тис. людей.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що Павлоград на Дніпропетровщині залишається ключовим транзитним хабом. Через нього пройшло майже 10 тис. людей.

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв розповів, що у системі МВС створено 51 спеціалізовану евакуаційну групу: "Білий янгол" (Нацполіція) та "Фенікс" (ДСНС).

Евакуаційні групи оснащені броньованими автомобілями, засобами захисту та зв'язком Starlink, щоб працювати безпосередньо в зонах бойових дій. Крім евакуації, ці групи займаються й доставкою гуманітарної допомоги.