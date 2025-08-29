Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МВС: З початку літа з Донеччини та Дніпропетровщини евакуйовано понад 64 тисячі людей

У системі МВС створено 51 спеціалізовану евакуаційну групу.

Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

З початку літа з Дніпропетровської та Донецької областей було евакуйовано понад 64 тис. людей. 

Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що Павлоград на Дніпропетровщині залишається ключовим транзитним хабом. Через нього пройшло майже 10 тис. людей. 

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв розповів, що у системі МВС створено 51 спеціалізовану евакуаційну групу: "Білий янгол" (Нацполіція) та "Фенікс" (ДСНС). 

Евакуаційні групи оснащені броньованими автомобілями, засобами захисту та зв'язком Starlink, щоб працювати безпосередньо в зонах бойових дій. Крім евакуації, ці групи займаються й доставкою гуманітарної допомоги.

  • Уже тиждень у транзитному шелтері в Павлограді Дніпропетровської області фіксують рекордну кількість евакуйованих людей з Покровського напрямку. Оскільки ресурсів хабу недостатньо, у Дніпропетровській і Харківській областях запрацювали ще два транзитні шелтери. Проте проблема з перевантаженням транзитних центрів значно глибша. Яка ситуація нині і чому, читайте у матеріалі LB.ua.
