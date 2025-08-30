У неділю в Україні буде сонячно та спекотно

У Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°.

У неділю, 31 серпня, в Україні буде сонячно та спекотно, очікується лише невелика хмарність, повідомляє Укргідрометцентр.

Без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та південному сході країни вночі 17-22°, вдень 29-34°; на решті території вночі 13-18°, вдень 26-31°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

На території Київщини та м. Києва також очікується лише невелика хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°.