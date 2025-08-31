Окупанти поранили людину в Запорізькій області

Ворог атакував Преображенку у Пологівському районі.

31 серпня російські окупанти атакували Запорізьку область і поранили жінку.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, під обстріл потрапила Преображенка Пологівського району.

«66-річна жінка дістала поранень внаслідок атаки росіян. Окупанти завдали удару по селу Преображенка Пологівського району.Сталася пожежа. Поранена жінка. Медики надали їй всю необхідну допомогу», - розповів очільник області.