Окупанти поранили людину в Запорізькій області

31 серпня російські окупанти атакували Запорізьку область і поранили жінку.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
За його словами, під обстріл потрапила Преображенка Пологівського району.
«66-річна жінка дістала поранень внаслідок атаки росіян. Окупанти завдали удару по селу Преображенка Пологівського району.Сталася пожежа. Поранена жінка. Медики надали їй всю необхідну допомогу», - розповів очільник області.
- Протягом минулої доби одна людина загинула, 37 дістали поранень внаслідок атак росіян на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони області.