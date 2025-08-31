Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Окупанти поранили людину в Запорізькій області

Ворог атакував Преображенку у Пологівському районі.

Окупанти поранили людину в Запорізькій області
"швидка"
Фото: United24

31 серпня російські окупанти атакували Запорізьку область і поранили жінку.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, під обстріл потрапила Преображенка Пологівського району.

«66-річна жінка дістала поранень внаслідок атаки росіян. Окупанти завдали удару по селу Преображенка Пологівського району.Сталася пожежа. Поранена жінка. Медики надали їй всю необхідну допомогу», - розповів очільник області.

  • Протягом минулої доби одна людина загинула, 37 дістали поранень внаслідок атак росіян на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони області.
Теми: ,
﻿
