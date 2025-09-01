Росіяни збільшили кількість ударів КАБами по Україні в серпні, - Міноборони

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом серпня було зафіксовано 5 027 бойових зіткнень. Зокрема, упродовж доби 28 серпня ворог атакував позиції наших військ понад 190 разів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Упродовж серпня на усій протяжності фронту зберігалась висока інтенсивність бойових дій. Ворог не полишає спроб подальшої реалізації своїх загарбницьких планів, продовжує активні бойові дії, намагаючись прорвати нашу лінію оборони", - йдеться в повідомленні.

Міноборони наголошує, що Росія ігнорує намагання світової спільноти щодо завершення війни проти України. Натомість авіація Росармії нарощує повітряний терор. Так, у серпні зросло застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб).

За 31 день місяця російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 390 КАБів. Це більше, ніж попереднього місяця (3 786 одиниць). При цьому найвищий показник використання КАБів у 2025 році все ще припадає на квітень – понад 5 000.