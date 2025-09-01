Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни збільшили кількість ударів КАБами по Україні в серпні, - Міноборони

На фронті протягом місяця зафіксовано 5 027 бойових зіткнень. Зокрема, 28 серпня ворог атакував позиції наших військ понад 190 разів.

Росіяни збільшили кількість ударів КАБами по Україні в серпні, - Міноборони
Фото: Мінобоорони

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом серпня було зафіксовано 5 027 бойових зіткнень. Зокрема, упродовж доби 28 серпня ворог атакував позиції наших військ понад 190 разів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

"Упродовж серпня на усій протяжності фронту зберігалась висока інтенсивність бойових дій. Ворог не полишає спроб подальшої реалізації своїх загарбницьких планів, продовжує активні бойові дії, намагаючись прорвати нашу лінію оборони", - йдеться в повідомленні.

Міноборони наголошує, що Росія ігнорує намагання світової спільноти щодо завершення війни проти України. Натомість авіація Росармії нарощує повітряний терор. Так, у серпні зросло застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб). 

За 31 день місяця російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 390 КАБів. Це більше, ніж попереднього місяця (3 786 одиниць). При цьому найвищий показник використання КАБів у 2025 році все ще припадає на квітень – понад 5 000.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies