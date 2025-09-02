НАБУ і САП викрили високопосадовця СБУ на незаконному збагаченні (доповнено)

НАБУ і САП викрили посадовця Служби безпеки України з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП. Власник від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

У САП кажуть, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте вони поступали від особи, яку підозрюють у заволодінні коштами Укрзалізниці (у складі злочинної організованої групи), а також від компаній, які контролюються цією особою.

«Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн», - зауважила прокуратура.

Доповнено. Згодом СБУ повідомила, що йдеться про їхнього співробітника, бригадного генерала Іллю Вітюка. Спецслужба вважає це помстою з боку антикорупційних органів.