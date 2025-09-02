Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоПодії

НАБУ і САП викрили високопосадовця СБУ на незаконному збагаченні (доповнено)

Також Іллі Вітюку інкримінують недостовірне декларування.

НАБУ і САП викрили високопосадовця СБУ на незаконному збагаченні (доповнено)
НАБУ
Фото: Сергей Нужненко

НАБУ і САП викрили посадовця Служби безпеки України з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. 

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн. 

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП. Власник від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. 

У САП кажуть, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте вони поступали від особи, яку підозрюють у заволодінні коштами Укрзалізниці (у складі злочинної організованої групи), а також від компаній, які контролюються цією особою. 

«Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн», - зауважила прокуратура.

Доповнено. Згодом СБУ повідомила, що йдеться про їхнього співробітника, бригадного генерала Іллю Вітюка. Спецслужба вважає це помстою з боку антикорупційних органів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies