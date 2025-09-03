Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу на Херсонщині загинув цивільний

Росіяни завдали артилерійського удару по селищу Молодіжне.

Унаслідок ворожого обстрілу на Херсонщині загинув цивільний

Російські війська вдарили з артилерії по селищу Молодіжне Херсонського району. Унаслідок загинув чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 3 вересня близько 05:00 військові армії РФ обстріляли з артилерії селище Молодіжне у Херсонському районі. 

Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік, який в момент атаки перебував у будинку.

Крім того, уночі війська РФ прицільно били по житлових кварталах Корабельного району Херсона. За інформацією начальника Херсонської МВА, росіяни прицільно били по житлових будинках.

Також у МВА додали, що зранку ворог обстріляв селище Зеленівка. Окупанти били по житлових кварталах. Пошкоджені господарські будівлі. 

Внаслідок обстрілів Зеленівки гостру реакцію на стрес отримала 55-річна місцева жителька. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилась.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies