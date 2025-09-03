Унаслідок ворожого обстрілу на Херсонщині загинув цивільний

Російські війська вдарили з артилерії по селищу Молодіжне Херсонського району. Унаслідок загинув чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 3 вересня близько 05:00 військові армії РФ обстріляли з артилерії селище Молодіжне у Херсонському районі.

Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік, який в момент атаки перебував у будинку.

Крім того, уночі війська РФ прицільно били по житлових кварталах Корабельного району Херсона. За інформацією начальника Херсонської МВА, росіяни прицільно били по житлових будинках.

Також у МВА додали, що зранку ворог обстріляв селище Зеленівка. Окупанти били по житлових кварталах. Пошкоджені господарські будівлі.

Внаслідок обстрілів Зеленівки гостру реакцію на стрес отримала 55-річна місцева жителька. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилась.