Уряд підтримав законопроєкт про відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за незаконне проникнення на військові об’єкти.
Як зазначає оборонне відомство, документ розроблено для посилення безпеки військових об’єктів та захисту цивільного населення в умовах триваючої агресії російської федерації. Самовільне проникнення на такі об’єкти несе ризик диверсій і може призвести до тяжких наслідків.
Згідно з законопроєктом:
- Встановлюється відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти, за вчинення такого правопорушення повторно протягом року та за вчинення таких дій в умовах особливого періоду;
- Передбачаються штрафи від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь правопорушення;
- Органи Національної поліції отримають повноваження складати протоколи за такими правопорушеннями;
- Розгляд справ віднесено до компетенції районних, міських та міськрайонних судів.
Прийняття закону дозволить підвищити захищеність військових об’єктів, знизити кількість випадків несанкціонованого проникнення та зміцнити безпеку цивільного населення.