На Львівщині суддя “викупив” у ТЦК свого родича за 8 тисяч доларів, – прокуратура

В ході досудового розслідування також встановлено факти недостовірного декларування суддею на 7,5 млн гривень.

Фото: прокуратура

Судді одного з районних судів Львівської області повідомили про підозру. За даними слідства, він за 8 тисяч доларів пообіцяв «вирішити питання» зі звільненням від мобілізації свого двоюрідного брата. Гроші йому передала племінниця.

Як передає Офіс Генпрокурора, суддя використав знайомства у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У результаті його родича відпустили з центру без ухвалення рішення про мобілізацію, після чого суддя особисто відвіз його до Львова.

Окрім цього, слідчі з’ясували, що у декларації за 2024 рік суддя вказав неправдиві відомості про майно своєї сім’ї на понад 7,5 мільйона гривень.

Зараз тривають обшуки й інші слідчі дії. Якщо провину доведуть, судді загрожує до п’яти років ув’язнення.

Окремо перевіряють і можливу причетність співробітників територіального центру, які могли брати хабарі за звільнення від мобілізації.

Розслідування спільно ведуть прокуратура, ДБР та СБУ. Далі справу передадуть до НАБУ.
Теми: , , ,
