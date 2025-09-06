Окупанти вдарили по Куп'янщині: двоє цивільних поранені

Уночі 6 вересня російські окупанти атакували Куп'янщину Харківської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Надійшла інформація, що минулої ночі через російський обстріл у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік. У місті Куп'янськ зазнав поранень 25-річний чоловік", — поінформував Синєгубов.
Обох постраждалих доправили у медзаклади.
- За минулу добу російська армія завдала ударів по п'яти населених пунктах Харківської області, пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки.