Окупанти вдарили по Куп'янщині: двоє цивільних поранені

Під ворожими обстрілами опинилися Куп'янськ і Кіндрашівська громада.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Уночі 6 вересня російські окупанти атакували Куп'янщину Харківської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Надійшла інформація, що минулої ночі через російський обстріл у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік. У місті Куп'янськ зазнав поранень 25-річний чоловік", — поінформував Синєгубов.

Обох постраждалих доправили у медзаклади.
