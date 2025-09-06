Окупанти вдарили по Куп'янщині: двоє цивільних поранені

"Надійшла інформація, що минулої ночі через російський обстріл у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік. У місті Куп'янськ зазнав поранень 25-річний чоловік", — поінформував Синєгубов.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під ворожими обстрілами опинилися Куп'янськ і Кіндрашівська громада.

