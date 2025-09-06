На Харківщині через російські обстріли руйнувань зазнали житлові будинки

За минулу добу російська армія завдала ударів по п'яти населених пунктах Харківської області, пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Упродовж доби ворог застосував 1 КАБ, 1 БпЛА типу "Ланцет", 1 БпЛА типу "Молнія", 2 FPV-дрони.

Унаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний будинок у Куп’янську; у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки — в селах Писарівка і Басове.