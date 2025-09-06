У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через російські обстріли руйнувань зазнали житлові будинки

Від російських обстрілів потерпіли 5 населених пунктів Харківщини.

На Харківщині через російські обстріли руйнувань зазнали житлові будинки
Харківщина, 18 серпня 2025 року
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За минулу добу російська армія завдала ударів по п'яти населених пунктах Харківської області, пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Упродовж доби ворог застосував 1 КАБ, 1 БпЛА типу "Ланцет", 1 БпЛА типу "Молнія", 2 FPV-дрони.

Унаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний будинок у Куп’янську; у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки — в селах Писарівка і Басове.

  • Уранці 6 вересня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині. Виникли затримки потягів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies