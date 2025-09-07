Росіяни атакували безпілотниками Одесу та район, є руйнування цивільної інфраструктури

Уночі 7 вересня російські окупанти атакували ударними безпілотниками Одесу та Одеський район.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях", — ідеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.