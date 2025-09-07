“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували безпілотниками Одесу та район, є руйнування цивільної інфраструктури

У місті виникли пожежі, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Росіяни атакували безпілотниками Одесу та район, є руйнування цивільної інфраструктури
наслідки обстрілу Одеси
Фото: Олег Кіпер

Уночі 7 вересня російські окупанти атакували ударними безпілотниками Одесу та Одеський район. 

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях", — ідеться у повідомленні. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

  • Цієї ночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні. У Києві внаслідок російської атаки двоє загиблих та 13 постраждалих. У КМВА повідомили про пошкодження адміністративної будівлі в Печерському районі. За даними Кличка, ця будівля – урядова.
  • В Київській області, в Броварах, поранена дівчина 18 років. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення. У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.
  • Вибухи лунали і в Запоріжжі.  Загалом за добу вбита людина і 15 поранені.
  • У Кривому Розі внаслідок російського удару зафіксовано влучання зафіксовані у трьох локаціях — на об'єктах інфраструктури і в приватному секторі.
Теми: , ,
