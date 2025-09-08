​Тривожна зима 2026 року

Найбільших збитків зазнали Київ, Кривий Ріг , Дніпро, Кременчук, Одеса . Як ці міста забезпечують посилення своєї оборони як в рамках ТрО (мобільні вогневі групи), так і в рамках єдиної системи ППО держави?

У ніч проти неділі Росія завдала наймасованішого ракетно-авіаційного удару по Україні . За інформацією Генерального штабу ЗСУ в нальоті були задіяні дев’ять крилатих ракет «Іскандер-К» з позиційних районів у Курській області, чотири балістичні ракети «Іскандер-М» (або KN-23 від КНДР) з окупованого Криму, 810 ударних БПЛА Shahed/«Герань», БПЛА-пасток («Гербера»/«Пародия») з різних напрямків – Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та з Гвардійського і Чауди – з Криму. ППО збило/подавило 751 повітряну ціль (747 БПЛА і їм подібних імітаторів та чотири крилаті ракети «Іскандер-К»). Влучили по цілях дев’ять ракет та 54 ударних БПЛА на 33 локаціях (це дуже рідко військові об’єкти). Ще на восьми локаціях уламки від збитих засобів завдали шкоди на землі.

Фото: Командування ОС ЗСУ Вогневих групи протиповітряної оборони - зенітні комплекси Viktor ЗСУ, 2023 рік.

У 2023 тодішній начальник Київської міської військової адміністрації генерал С.Попко повідомив, що навколо Києва побудовано багаторівневу систему ППО, яка складається з різних видів озброєння.

У 2025 році чинний начальник Київської міської ВА Т.Ткаченко анонсував виділення 260 млн грн на проєкт «Чисте небо» – запуск повноцінної системи перехоплення російських БПЛА, які атакують Київ.

Якщо прогулятися теренами сайту ProZorro, то там нічого про закупівлі міських рад Кривого Рогу, Дніпра, Кременчука та Одеси знайти не вийшло, як і на сайтах самих міськрад. Сподіваємось, що через режим положення воєнного стану всі закупівлі оборонного характеру надійно приховані, а на поверхні – лише парки-клумби-тротуари.

Якщо згадати, що до опалювального сезону залишилося менше двох місяців, то вимальовується досить тривожна картина.

Через повномасштабне вторгнення РФ енергетична інфраструктура України зазнала відчутних втрат, переважно від цілеспрямованих атак на електростанції, підстанції та лінії електропередач. На початок 2025 року наша країна втратила приблизно 27 ГВт від довоєнних потужностей електрогенерації через окупацію, руйнування та пошкодження. Частка втрат – близько 48%.

З початку вторгнення ворог завдав понад 600 ударів по енергетичній інфраструктурі, включаючи 61 у першій половині 2025 року. Понад 63 тисячі об'єктів пошкоджені, загинули щонайменше 160 енергетиків. Хотілося б послухати про підземні бетонні схованки для трансформаторів та всякого іншого. Хто там був відповідальний за цей проект?

Фото: Міністерство енергетики України

Збитків зазнала і теплогенерація, тобто виробництво тепла для опалення та гарячого водопостачання. Атаки посилилися з весни 2024 року, коли Росія відновила масовані удари по енергосистемі, що призвело до тимчасової втрати ще 9 ГВт потужностей, переважно на теплових та гідроелектростанціях. До вересня 2024 року втрати сягнули 80% теплової генерації, що становило дві третини диспетчерських потужностей країни.

Половина потужностей електрогенерації (близько 19-27 ГВт) перебуває у непрацездатному стані і цього року. Наслідок – відключення 8 млн домогосподарств, раціонування електроенергії (ті самі ненависні графіки відключень) та імпорту з ЄС для покриття дефіциту.

Атаки противника тривають. Так, 5 вересня поточного року «Шахеди» пошкодили підстанцію в Кам'янсько-Дніпровській, залишивши без електрики тисячі домогосподарств. У Кривому Розі та Сумах атаки призводили до відключень для 80,000 домогосподарств.

Героїчними зусиллями енергетики відновили понад 5 ГВт теплогенерації до червня, але система залишається крихкою. Загальна вартість пошкоджень оцінюється в 10 млрд дол., реконструкція потребує 524 млрд дол. на наступне десятиліття.

Фото: ДТЕК Зруйнована ТЕЦ-5 у Харкові

Така ж складна ситуація склалася і в теплогенерації: 80% теплових потужностей (включаючи ТЕС і котельні) було зруйновано або пошкоджено ще до вересня 2024 року. Пошкодження теплопостачання (без ТЕС) оцінюються в 1 млрд дол.

Російські воєнні злочинці зосереджували свої атаки на теплогенерації, що призводило до проблем з опаленням взимку і призведе і наступного опалювального сезону. За опалювальний сезон 2024-2025 росіяни здійснили дев’ять масованих атак, наслідками котрих стали значні перебої теплопостачання.

Надзусиллями енергетиків і тепловиків зиму 2024-2025 Україна пройшла без серйозних блекаутів, але зима-2026 вимагає додаткових 0,9 ГВт розподілених потужностей. Підготовка до неї вимагає ремонту/модернізації з акцентом на декарбонізацію та стандарти ЄС.

Посуха, що спіткала мешканців окупованого Донецька, змушує натякає подивитися на стан справ у нас. Вимальовується сумна картина: інфраструктура водопостачання в Україні перебуває в критичному стані через пошкодження від обстрілів, окупацію та загальну застарілість. Лише 68% населення має доступ до централізованого водопостачання, а такий стан справ залишає 1,7 млн дітей без санітарно безпечної води. Загалом, 1,4 млн людей у прифронтових регіонах не мають проточної води, а 4,6 млн мають лише обмежений доступ через пошкодження мереж. Вартість реконструкції на 2025-2033 роки – 11,3 млрд дол.

Атаки пошкодили водомережі та очисні споруди, особливо в Харківській, Сумській та Херсонській областях. Наприклад, 27 серпня ворожі БПЛА пошкодили водоканал у Сумах, залишивши місто без води. У Ніжині атака 31 серпня спричинила проблеми з водопостачанням для 30,000 домогосподарств. У Кривому Розі після атаки 16 липня водопостачання було порушено, але його відновили завдяки реальній незламності комунальників міськводоканалу.

Фото: ДСНС Рятувальники на місці атаки критичної обєкту критичної інфраструктури у Ніжині

Органи місцевого самоврядування докладають зусиль щодо відновлення постачання базових комунальних послуг. У Миколаєві завершується найбільший проєкт воєнного часу – водопровід, що має забезпечити водою місто на 500,000 жителів. Родина жила у Миколаєві з 2003 по 2009, про графіки включення води, відсутність гарячої води та їх якість автор знає не від сусідів.

За допомоги ЄС відновили водопостачання для 100,000 людей у Слов'янську. Нідерланди виділили 52 млн євро на відновлення водопостачання в 2025-2026 роках.

WHO, UNICEF та уряди країн, що підтримують Україну (наприклад, Японія), постачають обладнання для захисту критичної інфраструктури, включаючи водоканали.

Атаки, що тривають, загрожують епідеміями та гуманітарними кризами, особливо взимку.

Загалом, енергетична інфраструктура та інфраструктура водопостачання України демонструє стійкість завдяки відновленню, але потребує термінової міжнародної підтримки для протидії ударам військових злочинців. І це питання не лише до ППО.