У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоЖиття

Свириденко: жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах

У 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг.

Свириденко: жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах
Юлія Свириденко на водогоні
Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Миколаєві оглянула новий магістральний водогін, який вже невдовзі забезпечить місто прісною водою, передає урядовий портал. 

У 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. 

«Проєкт вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 млрд грн завдяки Агентству відновлення. Зекономлені кошти спрямовуємо на будівництво водогонів в інших регіонах», — наголосила прем’єр-міністр України.

Будівельні роботи розпочалися у січні 2025 року, а в серпні водогін пройшов тестування. Воду вже подають у резервуари водоканалу, і протягом двох тижнів прісна вода повністю замінить солону в системах міста.

Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств та 50 тисяч кубометрів для зрошення сільськогосподарських угідь.

Труби та насоси розміщені під землею, добудовуються укриття для працівників, встановлені пульти для дистанційного управління, резервне живлення та система захисту від атак. Наразі будівництво вже на завершальному етапі.

«Наша мета — безперебійне водопостачання у всіх українських громадах. Для масштабування цієї роботи вчора на засіданні Уряду затвердили перелік обʼєктів з нового будівництва, реконструкції, капремонту систем та переоснащення споруд та мереж водопостачання у Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях», — наголосила Юлія Свириденко.

  • Кабінет за результатами засідання 1 вересня, виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies