Свириденко: жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах

У 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Миколаєві оглянула новий магістральний водогін, який вже невдовзі забезпечить місто прісною водою, передає урядовий портал.

«Проєкт вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 млрд грн завдяки Агентству відновлення. Зекономлені кошти спрямовуємо на будівництво водогонів в інших регіонах», — наголосила прем’єр-міністр України.

Будівельні роботи розпочалися у січні 2025 року, а в серпні водогін пройшов тестування. Воду вже подають у резервуари водоканалу, і протягом двох тижнів прісна вода повністю замінить солону в системах міста.

Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств та 50 тисяч кубометрів для зрошення сільськогосподарських угідь.

Труби та насоси розміщені під землею, добудовуються укриття для працівників, встановлені пульти для дистанційного управління, резервне живлення та система захисту від атак. Наразі будівництво вже на завершальному етапі.

«Наша мета — безперебійне водопостачання у всіх українських громадах. Для масштабування цієї роботи вчора на засіданні Уряду затвердили перелік обʼєктів з нового будівництва, реконструкції, капремонту систем та переоснащення споруд та мереж водопостачання у Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях», — наголосила Юлія Свириденко.