Росіяни вбили на Херсонщині фермера Олександра Гордієнка

Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі. 

Загиблий фермер Олександр Гордієнко
Фото: Херсонська ОВА/Іван Антипенко

Унаслідок атаки російського дрона в Херсонській області загинув фермер Олександр Гордієнко.

"Не можу в це повірити. У вівторок ми ще спілкувалися на спільній зустрічі, а сьогодні вже отримав трагічну звістку. Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі", – написав очільник ОВА Олександр Прокудін. 

Він розповів, що Олександр Дмитрович мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві і був власником фермерського господарства "Гордієнко", очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали і поважали на Херсонщині.

"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини", – зазначив Прокудін. 
﻿
