Російські окупанти масовано атакували Слов'янськ на Донеччині

Унаслідок ударів виникли пожежі.

Російські окупанти масовано атакували Слов'янськ на Донеччині
Фото: Вадим Лях

У ніч на 6 вересня російські окупанти вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Зафіксовано 5 вибухів.

Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

За словами Ляха, уночі армія РФ атакувала з БпЛА місто та влучила у промзону, а зранку місто зазнало масованого обстрілу — пролунало щонайменше п’ять вибухів.

"Близько 00:10. БпЛА "Герань-2", одна одиниця. Промзона в районі вул.Свободи. Без постраждалих. Починаючи з 06:40, масований обстріл. Пролунало пʼять вибухів", — ідеться у повідомленні.

Місця влучань уточнюються, повідомив начальник МВА.
﻿
