Російські окупанти масовано атакували Слов'янськ на Донеччині

У ніч на 6 вересня російські окупанти вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Зафіксовано 5 вибухів.
Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.
За словами Ляха, уночі армія РФ атакувала з БпЛА місто та влучила у промзону, а зранку місто зазнало масованого обстрілу — пролунало щонайменше п’ять вибухів.
"Близько 00:10. БпЛА "Герань-2", одна одиниця. Промзона в районі вул.Свободи. Без постраждалих. Починаючи з 06:40, масований обстріл. Пролунало пʼять вибухів", — ідеться у повідомленні.
Місця влучань уточнюються, повідомив начальник МВА.
- Уранці 6 вересня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині. Виникли затримки потягів.