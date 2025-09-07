Росіяни запустили 8 "шахедів" по підприємству у Запоріжжі, в Оріхівській громаді загинули люди

Російські війська атакували 8-ма "шахедами" підприємство у Запоріжжі. Також авіаударів ворог завдав по Оріхівській громаді.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Пожежа, площею біля 1000 метрів, пошкодження будівель - вночі ворог щонайменше вісьмома "шахедами" атакував одне з підприємств Запоріжжя. Підприємство зазнало руйнувань, на щастя, люди не постраждали", ідеться у повідомленні.
Також уранці ворог атакував Оріхівську громаду. Росіяни керованими авіабомбами ударили по Новопавлівці. Зруйновані будинки.
Унаслідок аваударів загинуло подружжя.
- Унаслідок російських обстрілів у Запоріжжя та Приморському відомо про 17 поранених. За добу окупанти завдали 522 ударів.