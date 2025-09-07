Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни запустили 8 "шахедів" по підприємству у Запоріжжі, в Оріхівській громаді загинули люди

Ворог завдав авіаударів по Оріхівській громаді, загинуло подружжя.

Росіяни запустили 8 "шахедів" по підприємству у Запоріжжі, в Оріхівській громаді загинули люди
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська атакували 8-ма "шахедами" підприємство у Запоріжжі. Також авіаударів ворог завдав по Оріхівській громаді. 

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Пожежа, площею біля 1000 метрів, пошкодження будівель - вночі ворог щонайменше вісьмома "шахедами" атакував одне з підприємств Запоріжжя. Підприємство зазнало руйнувань, на щастя, люди не постраждали", ідеться у повідомленні.

Фото: Запорізька ОВА

Також уранці ворог атакував Оріхівську громаду. Росіяни керованими авіабомбами ударили по Новопавлівці. Зруйновані будинки. 

Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок аваударів загинуло подружжя. 

  • Унаслідок російських обстрілів у Запоріжжя та Приморському відомо про 17 поранених. За добу окупанти завдали 522 ударів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies