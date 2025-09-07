Росіяни запустили 8 "шахедів" по підприємству у Запоріжжі, в Оріхівській громаді загинули люди

Російські війська атакували 8-ма "шахедами" підприємство у Запоріжжі. Також авіаударів ворог завдав по Оріхівській громаді.

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Пожежа, площею біля 1000 метрів, пошкодження будівель - вночі ворог щонайменше вісьмома "шахедами" атакував одне з підприємств Запоріжжя. Підприємство зазнало руйнувань, на щастя, люди не постраждали", ідеться у повідомленні.

Фото: Запорізька ОВА

Також уранці ворог атакував Оріхівську громаду. Росіяни керованими авіабомбами ударили по Новопавлівці. Зруйновані будинки.

Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок аваударів загинуло подружжя.