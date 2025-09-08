Буданов: Спецоперації розвідки - це не творчість, це мистецтво

Керівник ГУР зазначив, що переважно люди ідуть на співпрацю з ворогом не через ідеї, а заради грошей.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає що ворогу легше завербувати людину, якщо в суспільстві є труднощі.

Про це він розповів в інтерв'ю "Апостроф TV".

Буданов також зазначив, що ворог буде і надалі намагатись використовувати громадян України.

На питання, як цьому протидіяти, він відповів: "Це питання зрілості нашого суспільства. Якщо держава функціонує більш-менш в правильному руслі, об'єднана, з'єднана і єдина, такі люди все одно будуть знаходитися і їх будуть одиниці. Якщо в суспільстві є труднощі, то кількість таких людей, на жаль, велика".

"От чому, до прикладу, завербувати на виконання теракту громадянина Монако чи Об'єднаних Арабських Еміратів майже нереально?.... Бо і кошти є в державі, тобто всі, в принципі, не страждають. І є відчуття єдності. Візьмемо на противагу, чого далеко ходити, Російську Федерацію...", - пояснив керівник ГУР.

Він також зазначив, що переважно люди ідуть на співпрацю з ворогом не через ідеї, а заради грошей.

"Здебільшого кошти. Здебільшого 95% – це кошти. Є окремі випадки, коли спільна ненависть до когось, інколи навіть якісь ідейні, ідеалістичні більше, я б сказав, бо не ідейний мотив, ідейно-патріотичний, а і суто ідеалістичний і часто егоїстичний якийсь. Це окремі випадки, а так кошти", - пояснив Буданов.

Він також оцінив ефективність роботи російських спецслужб та контррозвідки.

"Контррозвідка працює в них досить таки непогано, але, як бачите, нам вдається багато чого зробити. Нам важко працювати, бо дуже посилений адміністративно-контррозвідувальний режим, але вдається", - зазначив Буданов.

Водночас, він не назвав, яка з українських спецоперацій йому "найбільше подобається", додавши шо це - "креативний процес".

"Це не творчість, це – мистецтво... Сунь-цзи кожен військовий, що поважає себе, в будь-якій країні світу мав би прочитати. І, в принципі, більшість прочитала насправді", - сказав Буданов.

На питання, що має знати розвідник, він відповів: "Набір знань величезний. Це широкий спектр: від країнознавства, культурології, релігієзнавства до абсолютно професійних предметів, інженерної справи й так далі".

Раніше Буданов також розповідав, що чоловіків легше вербувати, ніж жінок, бо вони - хитріші.