ГоловнаСуспільствоВійна

За добу армія РФ завдала понад 520 ударів по Запорізькій області, 17 людей поранені

Фото: телеграм / Іван Федоров

Унаслідок російських обстрілів у Запоріжжя та Приморському відомо про 17 поранених. За добу окупанти завдали 522 ударів. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, 15 дістали поранень внаслідок атаки росіян на Приморське та Запоріжжя. Впродовж доби окупанти завдали 522 удари по 17 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Успенівці, Малинівці та Червоному. 

338 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Новомиколаївку, Плавні, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку та Чарівне. 

2 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку та Білогірʼя.

175 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.

За допомогою до медиків звернулися двоє чоловіків. Їм надана уся необхідна допомога.
