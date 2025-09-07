“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві досі ліквідовують наслідки російського обстрілу

Рятувальники продовжують розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи на місцях атаки.

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу, повідомили у ДСНС.

Унаслідок атаки росіяни вбили двох мешканців вулиці Якуба Коласа, 32-річну жінку і її двомісячну дитину. 20 людей отримали поранення.

Крім того, в Дарницькому районі в укритті померла жінка. Серед поранених – вагітна і працівники поліції.

Раніше у КМВА поінформували, що пошкоджень, за попередніми даними, зазнали 12 житлових будинків. 64 квартири потребують ремонту, 17 осель ‒ повністю зруйновані. Потребують заміни 746 вікон, 134 першочергово закрили матеріалами. Також постраждали 5 закладів освіти.
