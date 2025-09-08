“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві прощаються із захисницею з "Азову" Дар’єю Лопатіною

Військова загинула під час виконання бойового завдання. 

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Києві прощаються з 19-річною інженеркою 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Дар’єю Лопатіною, на псевдо "Дельта". Вона загинула під час виконання бойового завдання. 

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Вона померла, знаючи, на що йде. Вона віддала своє тіло за Свободу. За Україну. За рідну землю. За це: "щоб у майбутньому виросло нове українське покоління, яке завершить те, що нам не судилось завершити", — кажуть знайомі військової.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах
﻿
