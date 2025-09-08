Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Києві прощаються з 19-річною інженеркою 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Дар’єю Лопатіною, на псевдо "Дельта". Вона загинула під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Вона померла, знаючи, на що йде. Вона віддала своє тіло за Свободу. За Україну. За рідну землю. За це: "щоб у майбутньому виросло нове українське покоління, яке завершить те, що нам не судилось завершити", — кажуть знайомі військової.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах