НАЗК відреагувало на критику “поверхневого моніторингу” життя генерала СБУ Вітюка, щодо якого веде справу НАБУ

НАБУ і САП підозрюють Вітюка у незаконному збагаченні та брехні в декларації. Нещодавно суддя застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що у низці заяв медіа, громадських активістів та інших джерел висловлювалася критика НАЗК щодо нібито поверхневого моніторингу способу життя одного з високопосадовців Служби безпеки України (СБУ). Агентство зазначає, що діяло виключно в межах наданих законом повноважень, дослідивши всю доступну на той момент інформацію та факти.

НАЗК підкреслює, що в межах інструменту моніторингу способу життя НАЗК не може перевіряти такі обставини, як фіктивність підприємницької діяльності, отримувати доступ до особистого листування чи проводити обшуки. Такі повноваження належать саме правоохоронним органам.

Також НАЗК повідомляє, що, виявивши підстави для проведення моніторингу способу життя посадовця, звернулося до Офісу Генерального прокурора (ОГПУ) (на той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) була структурним підрозділом ОГПУ). Агентство поінформувало про здійснення моніторингу та запитало інформацію про наявні кримінальні провадження стосовно суб’єкта декларування, а також чи вживалися заходи цивільно-правового характеру для визнання активів необґрунтованими. У відповідь було повідомлено про відсутність таких фактів.

Крім того, відомство наголосило, що результати моніторингу способу життя НАЗК та результати досудового розслідування правоохоронних органів можуть відрізнятися через різний обсяг інструментів, закріплених у їхніх повноваженнях.

Принагідно НАЗК заявляє про відсутність будь-якого зовнішнього впливу на свою діяльність у всіх напрямах роботи. У зв’язку з позицією, висловленою прокурором САП під час судового засідання, Агентство направило офіційне звернення з проханням надати фактичні обґрунтування, на які він спирався у своєму виступі. НАЗК очікує оперативної відповіді від САП та, у разі потреби, готове вжити відповідних заходів.

Зазначимо, що НАЗК не називає ім’я високопосадовця СБУ, про якого йде мова, втім, судячи із зазначених фактів, йдеться про генерала СБУ Іллю Вітюка. На початку вересня ВАКС обрав йому «запобіжку» – підозрюваний має внести 9 млн грн застави.

Справа Іллі Вітюка