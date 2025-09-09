НАЗК відреагувало на критику “поверхневого моніторингу” життя генерала СБУ Вітюка, щодо якого веде справу НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що у низці заяв медіа, громадських активістів та інших джерел висловлювалася критика НАЗК щодо нібито поверхневого моніторингу способу життя одного з високопосадовців Служби безпеки України (СБУ). Агентство зазначає, що діяло виключно в межах наданих законом повноважень, дослідивши всю доступну на той момент інформацію та факти.
НАЗК підкреслює, що в межах інструменту моніторингу способу життя НАЗК не може перевіряти такі обставини, як фіктивність підприємницької діяльності, отримувати доступ до особистого листування чи проводити обшуки. Такі повноваження належать саме правоохоронним органам.
Також НАЗК повідомляє, що, виявивши підстави для проведення моніторингу способу життя посадовця, звернулося до Офісу Генерального прокурора (ОГПУ) (на той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) була структурним підрозділом ОГПУ). Агентство поінформувало про здійснення моніторингу та запитало інформацію про наявні кримінальні провадження стосовно суб’єкта декларування, а також чи вживалися заходи цивільно-правового характеру для визнання активів необґрунтованими. У відповідь було повідомлено про відсутність таких фактів.
Крім того, відомство наголосило, що результати моніторингу способу життя НАЗК та результати досудового розслідування правоохоронних органів можуть відрізнятися через різний обсяг інструментів, закріплених у їхніх повноваженнях.
Принагідно НАЗК заявляє про відсутність будь-якого зовнішнього впливу на свою діяльність у всіх напрямах роботи. У зв’язку з позицією, висловленою прокурором САП під час судового засідання, Агентство направило офіційне звернення з проханням надати фактичні обґрунтування, на які він спирався у своєму виступі. НАЗК очікує оперативної відповіді від САП та, у разі потреби, готове вжити відповідних заходів.
Зазначимо, що НАЗК не називає ім’я високопосадовця СБУ, про якого йде мова, втім, судячи із зазначених фактів, йдеться про генерала СБУ Іллю Вітюка. На початку вересня ВАКС обрав йому «запобіжку» – підозрюваний має внести 9 млн грн застави.
Справа Іллі Вітюка
- 2 вересня НАБУ і САП заявили, що викрили посадовця Служби безпеки України з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
- Слідство встановило, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.
- Власниця майна вказала, що заробила гроші як ФОП, при цьому САП заявляє, що на рахунки підприємиці дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг, але вони поступали від особи, яку підозрюють у заволодінні коштами Укрзалізниці.
- СБУ відреагувала на підозру своєму співробітникові. Вона заявила, що «сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання кількох співробітників НАБУ наприкінці липня цього року.