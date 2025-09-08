ВАКС звільнив від відповідальності ще двох обвинувачених у справі "Роттердам+" через сплив строків давності

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання двох колишніх членів Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Олександра Формагея та Дмитра Коваленка, обвинувачених у так званій справі "Роттердам+", та звільнив їх від відповідальності через сплив строків давності.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Суд закрив щодо них провадження, а цивільні позови – залишив без розгляду", - йдеться у повідомленні.

Їм інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Оскільки строк давності за цим злочином становить 5 років, а події відбувалися у 2018-2019 роках, він уже сплив.

Загалом у цій справі залишились дев’ятеро обвинувачених, серед них – колишні топпосадовці ДТЕК та НКРЕКП. Їх обвинувачують у незаконному застосуванні формули "Роттердам+" для вугілля на українських ТЕС, через що держава зазнала понад 38 млрд грн збитків.

Що відомо про Роттердам+