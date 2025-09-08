ВАКС звільнив від відповідальності ще двох обвинувачених у справі "Роттердам+" через сплив строків давності

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання двох колишніх членів Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Олександра Формагея та Дмитра Коваленка, обвинувачених у так званій справі "Роттердам+", та звільнив їх від відповідальності через сплив строків давності.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
"Суд закрив щодо них провадження, а цивільні позови – залишив без розгляду", - йдеться у повідомленні.
Їм інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Оскільки строк давності за цим злочином становить 5 років, а події відбувалися у 2018-2019 роках, він уже сплив.
Загалом у цій справі залишились дев’ятеро обвинувачених, серед них – колишні топпосадовці ДТЕК та НКРЕКП. Їх обвинувачують у незаконному застосуванні формули "Роттердам+" для вугілля на українських ТЕС, через що держава зазнала понад 38 млрд грн збитків.
Що відомо про Роттердам+
- За версією слідства, у формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році задля розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі. Насправді ж такого транспортування не відбувалось, тому кінцеві споживачі переплачували, а ДТЕК отримував надприбутки.
- Загальну суму збитків оцінюють у понад 38 млрд грн.
- Сторона обвинувачення доводила, що формулу ухвалили на прохання приватних енергокомпаній, які отримали від цього надприбутки, тоді як споживачі електроенергії постраждали через зростання тарифів.
- Формула була скасована 1 липня 2020 року у зв'язку із переходом України на новий ринок електроенергії.
- У березні 2023 року НАБУ разом із САП передали до суду перший епізод цієї справи. Судити мають шістьох осіб на чолі з колишнім головою НКРЕКП Дмитром Вовком. Інші обвинувачені – це троє колишніх працівників НКРЕКП та два менеджери ДТЕК, зокрема колишній гендиректор холдингу ДТЕК Мережі Іван Гелюх та колишній гендиректор «ДТЕК Східенерго» Борис Лісовий. Їм інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем) та завдання споживачам електроенергії збитків на суму понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.
- Збитки, завдані протягом 2018-2019 років, розслідувалися в межах іншого кримінального провадження, у якому підозрюваних більше
- У січні 2024 року САП скерувала до суду другий епізод справи "Роттердам+". У квітні ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів у справі.
- У листопаді минулого року колегія ВАКС відмовила у закритті справи.