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До суду скерували другий епізод у справі "Роттердам+" – САП

Обвинувальний акт стосується 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та інших.

До суду скерували другий епізод у справі "Роттердам+" – САП
Фото: Катерина Петренко

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 14 осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+".

"2 січня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років переплатили понад 20 млрд грн", – повідомили у Спеціалізованій актикорупційній прокуратурі. 

Як вказано у повідомленні, обвинуваченими у справі є 2 колишні голови НКРЕКП, 6 колишніх та 2 чинні члени НКРЕКП, чинний та колишній працівники комісії, 2 чинні посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Крім того, матеріали щодо ще одного колишнього члена НКРЕКП виділені в окреме провадження.

За даними слідства, у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень.

У ході розслідування з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

"Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію", – уточнили у САП.

Також інші члени НКРЕКП проголосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

  • У серпні 2019 року НАБУ оголосило ексголові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, унаслідок яких споживачам електроенергії були завдані 18,87 млрд грн збитків.
  • У вересні 2022 року правоохоронці завершили розслідування у цій справі. Шістьом фігурантам справи змінили раніше оголошені підозри.
  • У березні 2023 року до ВАКС був направлений перший епізод у справі "Роттердам+". Тоді ж САП заявила цивільний позов на 19,357 млрд грн. Серед обвинувачених - ексголова Нацкомісії у сфері енергетики Дмитро Вовк, ексдиректор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов, ексначальник управління енергоринку Нацкомісії Тарас Ревенко, ексначальник відділу Нацкомісії Володимир Бутовський та двоє топменеджерів ДТЕК Борис Лісовий і Іван Гелюх
  • У жовтні Вищий антикорупційний суд закрив справу "Роттердам+".
  • Все, що треба знати про "Роттердам+" - у матеріалі Lb.ua
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