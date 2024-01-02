До суду скерували другий епізод у справі "Роттердам+" – САП

Обвинувальний акт стосується 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та інших.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 14 осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+".

"2 січня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років переплатили понад 20 млрд грн", – повідомили у Спеціалізованій актикорупційній прокуратурі.

Як вказано у повідомленні, обвинуваченими у справі є 2 колишні голови НКРЕКП, 6 колишніх та 2 чинні члени НКРЕКП, чинний та колишній працівники комісії, 2 чинні посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Крім того, матеріали щодо ще одного колишнього члена НКРЕКП виділені в окреме провадження.

За даними слідства, у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень.

У ході розслідування з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

"Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію", – уточнили у САП.

Також інші члени НКРЕКП проголосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.