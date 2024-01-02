Росіянам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми, — Кудрицький

Не зважаючи на те, що під час ракетного обстрілу 2 січня були влучання в ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині, Росії не вдалося створити критичну загрозу для енергосистеми України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні було влучання в цілий ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині і через це були певні переви в енергопостачанні. Ми досить оперативно, буквально за декілька годин відновили роботу необхідного обладнання і на сьогоднішній день уже більшість споживачів Києва і прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання. Також відновлено роботу систем водопостачання міста", — розповів Кудрицький.

Попри певні складнощі через пошкодження об'єктів "Укренерго", атака не несла критичної загрози для роботи енергосистеми.

"Отже ми не можемо горорити на сьогоднішній день про запровадження якогось надзвичайного стану. Енергосистема в цілому працює збалансовано. І, по суті, ми займалися з самого ранку ліквідацією локальних наслідків прильотів по енергооб'єктах. Я сам нещодавно був на одному з енергооб'єктів, якій постраждав. Там вже все обладнання знаходиться в роботі, і я думаю що, якщо хтось зі споживачів Київщини та міста Києва ще досі не має енергопостачання, то його відновлення – це питання буквально кількох годин", – зазначає Кудрицький.