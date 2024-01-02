Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіянам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми, — Кудрицький

Попри влучання в цілий ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго, критичної загрози для енергосистеми немає.

Росіянам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми, — Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Не зважаючи на те, що під час ракетного обстрілу 2 січня були влучання в ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині, Росії не вдалося створити критичну загрозу для енергосистеми України. 

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні було влучання в цілий ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині і через це були певні переви в енергопостачанні. Ми досить оперативно, буквально за декілька годин відновили роботу необхідного обладнання і на сьогоднішній день уже більшість споживачів Києва і прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання. Також відновлено роботу систем водопостачання міста", — розповів Кудрицький.

Попри певні складнощі через пошкодження об'єктів "Укренерго",  атака не несла критичної загрози для роботи енергосистеми.

"Отже ми не можемо горорити на сьогоднішній день про запровадження якогось надзвичайного стану. Енергосистема в цілому працює збалансовано. І, по суті, ми займалися з самого ранку ліквідацією локальних наслідків прильотів по енергооб'єктах. Я сам нещодавно був на одному з енергооб'єктів, якій постраждав. Там вже все обладнання знаходиться в роботі, і я думаю що, якщо хтось зі споживачів Київщини та міста Києва ще досі не має енергопостачання, то його відновлення – це питання буквально кількох годин", – зазначає Кудрицький.

  • Раніше зазначалося, що через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів.
  • Компанія ДТЕК повідомила, що на Київщині після обстрілів відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Також перебої з електрикою в п'ятьох районах столиці. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies