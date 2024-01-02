Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів, — ОВА

Російські окупанти завдали ударів по приватному сектору міста Часів Яр Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули 2 людини.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Очільник Донецької ОВА закликає до евакуації жителів регіону через щоденну небезпеку.
"2 людини загинули внаслідок обстрілу Часовоярської громади. Росіяни ударили по місту з артилерії, в зоні ураження опинився приватний сектор. 55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям", — повідомив він.
Також одна людина зазнала поранень у Красногорівці Мар'їнської громади.
- 1 січня через російські обстріли загинули ще двоє жителів Донеччини.