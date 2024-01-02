У Києві і в області повністю відновили електропостачання після російської атаки (оновлено)

Енергетикам вдалося заживити у місті близько 260 тисяч родин.

У Києві повністю відновили електропостачання після російської атаки.

"Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога. Енергетики повернули електропостачання в Святошинський, Шевченківський, Подільський, Оболонський райони Києва", – повідомили у ДТЕК.

Енергетикам вдалося заживити близько 260 тис родин, які залишились без електропостачання через ранкові обстріли.

Крім того, ввечері вдалося відновити електропостачання по Київській області.

"О 18:35 ми відновили електропостачання усім мешканцям Київщини, які залишилися без світла через ворожу ракетну атаку на область. Світло повернули понад 184 тисячам родин у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. Щойно дозволила ситуація, наші фахівці взялися до ремонтих робіт. Наразі усі клієнти зі світлом.", – повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі.