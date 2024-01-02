У Києві і в області повністю відновили електропостачання після російської атаки (оновлено)

У Києві повністю відновили електропостачання після російської атаки.
"Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога. Енергетики повернули електропостачання в Святошинський, Шевченківський, Подільський, Оболонський райони Києва", – повідомили у ДТЕК.
Енергетикам вдалося заживити близько 260 тис родин, які залишились без електропостачання через ранкові обстріли.
Крім того, ввечері вдалося відновити електропостачання по Київській області.
"О 18:35 ми відновили електропостачання усім мешканцям Київщини, які залишилися без світла через ворожу ракетну атаку на область. Світло повернули понад 184 тисячам родин у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. Щойно дозволила ситуація, наші фахівці взялися до ремонтих робіт. Наразі усі клієнти зі світлом.", – повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі.
- Раніше повідомляли про пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Внаслідок атаки знеструмлено понад 250 тисяч споживачів.
- Крім того, через російські обстріли столиця України частково була без водопостачання.
- Вранці 2 січня російська армія після дронової атаки на Україну запустила ракети. Загинули щонайменше четверо людей: двоє в Київській області, одна в Києві і одна в Харкові. Поранені понад 90. Вибухи пролунали в Харкові та в Києві. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Тривога тривала з 5:59 до 9:49. Основним напрямком удару стала столиця.