Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, двоє людей поранені

Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 2 січня 2024 року збройні сили рф обстріляли з артилерії м. Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки поранено двох місцевих мешканців.

Пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, господарські споруди, автомобіль, приватне та промислове підприємства, дитсадок, торгівельний павільйон, газогони, лінії електропередач.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. Зокрема, на столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".