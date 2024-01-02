Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, двоє людей поранені

Пошкоджені декілька підприємств і житлові будинки.

Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, двоє людей поранені
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 2 січня 2024 року збройні сили рф обстріляли з артилерії м. Нікополь. 

Внаслідок ворожої атаки поранено двох місцевих мешканців.

Пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, господарські споруди, автомобіль, приватне та промислове підприємства, дитсадок, торгівельний павільйон, газогони, лінії електропередач. 

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. Зокрема, на столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies