“Запускали за складним маршрутом”: Гуменюк розповіла про особливості сьогоднішньої ракетної атаки ворога

Ракети “Калібр” з акваторії Чорного моря окупанти цього разу не використовували. Можливо, вони будуть задіяні в наступних атаках, які неминуче ворог планує на погіршення погодних умов. Наразі ворог накопичив до 900 ракет різного класу.

Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що Російська Федерація здійснювала пуски ракет по території України з Каспійського моря, використовуючи складний маршрут, повідомляє Укрінформ.

За попередньою інформацією, пуски ракет здійснювалися з Каспійського моря. Це, в принципі, вже такий звичний рубіж, з якого стартують ракети, що випущені стратегічною авіацією.

Ворог намагається тримати свої літаки максимально далеко від засобів дії української ППО, а ракети, які він спрямовує, слідували досить складним маршрутом: проходили і через південні регіони, але фактично по дотичній, зрізаючи основний маршрут і не даючи можливості зафіксувати силам ППО і відпрацювати по них.

“Це, в принципі, досить звична тактика ворога, ми вже не вперше це спостерігаємо, знаємо, що вони можуть таким чином закладати маршрути своїх ракет. І тому під час такої роботи в напрузі перебувають всі сили і засоби ППО, які можуть бути задіяні по такому складному маршруту слідування ракет”, - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона додала, що вночі ворог намагався виснажити українські системи ППО.

За її інформацією, ракети “Калібр” з акваторії Чорного моря окупанти цього разу не використовували.

Ворог провів ротацію ракетоносіїв. До сьогодні чергували в Чорному морі три надводних ракетоносії, і загальний, готовий до використання, боєзапас ракет «Калібр» складав 24 ракети.

Вночі відбулася заміна: один із фрегатів зайшов у пункти базування, а замість нього до угруповання приєднався підводний ракетоносій. Це підводний човен, на ньому ракет удвічі менше, ніж на фрегаті, і тому запас загальний став 20 ракет, але рівень ракетної небезпеки при цьому не зменшився. Тому що під час такої масованої ракетної атаки з використанням ракет повітряного базування абсолютно не виключалось використання «Калібрів».

Хоча в минулу атаку 29 грудня ворог також вивів на чергування ракетоносії, але до участі в атаці їх не застосовував. Цього разу ситуація повторилась, при тому що сили ППО були зосереджені в тому числі і на реагуванні на морські напрямки.

Гуменюк зазначила, що незастосування ворогом «Калібрів» може свідчити про тактику такого заспокоєння, коли звичність їх присутності буде сприйнята як відсутність загрози.

“Тобто довго ракетоносіїв не було на чергуванні зовсім, тепер вони є, і ми бачимо, що не використовуються. Можливо, це для того, аби приспати нашу пильність”, - наголосила Гуменюк.

Відповідаючи на питання, як часто ворог вдаватиметься до аналогічних атак, речниця зазначила, що розвідка кілька місяців тому говорила про те, що ворог зосередив до 900 ракет різного класу: і Х-22, Х-32, які вони вдосконалили, і Х-101, як основний потенціал ракет повітряного базування, і Х-31, які протидіють радіолокаційно, тобто зосереджені на знищенні систем ППО.

Також раніше повідомлялось про накопичення «Калібрів», але тут складнощі є з їх логістикою, оскільки ракетоносії перебазовані в Новоросійськ, а логістика забезпечення і завантаження «Калібрів» залишається в Севастополі, і перемістити її так же легко, як самі ракетоносії, ворогу не вдається.

“Тому вони залишаються в певній залежності заходу в севастопольські бухти для обслуговування і перезаряджання, що також може впливати на інтенсивність використання ракет типу «Калібр» у таких атаках”, - пояснила речниця.

Водночас Гуменюк не виключила, що «Калібри» можуть бути задіяні в наступних атаках, які ворог планує на найближчий час.

“Можливо, вони будуть задіяні в наступних атаках, які неминуче ворог планує на погіршення погодних умов, коли в найближчі дні очікується у нас похолодання і мінусова температура практично по всій території України. Ми говорили про те, що ворог може в цей момент завдати ударів по енергетиці країни, оскільки практика блекаутів, яку вони поклали в основу своїх терористичних атак, їм усе-таки зайшла”, - наголосила Гуменюк.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет. Також глава українського МЗС закликав пришвидшити передачу Україні заморожених російських активів і припинити контакти із російськими дипломатами.

Зі свого боку, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку на Україну. Вона зазначила, що навмисні обстріли Росією цивільних об'єктів - це воєнний злочин.