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Гендиректора макіївського ливарного заводу судитимуть у справі про фінансування терористів “ДНР”

Правоохоронці затримали чоловіка на початку жовтня 2023 року на Вінниччині. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Гендиректора макіївського ливарного заводу судитимуть у справі про фінансування терористів “ДНР”
Фото: Вінницька обласна прокуратура

Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора ТОВ "Завод «Ремкомунелектротранс»" з Макіївки на Донеччині. Йому інкриміновано фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Розслідуванням встановлено, що після тимчасової окупації території регіону у 2014 році терористична організація “ДНР” спільно зі збройними формуваннями РФ захопили завод, який спеціалізується на виготовленні ливарної продукції. Підприємство незаконно перереєстрували у власність окупаційної влади та призначили обвинуваченого керівником.

Гендиректор заводу провадив господарську діяльність з державою-агресором. Він укладав договори постачання ливарної продукції на територію РФ. Також під “прикриттям” підставних суб’єктів господарювання було налагоджено торгівлю з українськими підприємствами. 

Слідство встановило укладання ТОВ "Завод «Ремкомунелектротранс»" з підприємствами України 13 контрактів на 50 млн грн. З них протягом 2017-2022 років до бюджету “ДНР” сплачено майже 15 млн грн податків.

Тобто товариство фактично здійснювало матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації “ДНР”.

У 2019 році гендиректор ливарного заводу виїхав на підконтрольну Україні територію, але мав вплив на підприємство.

Правоохоронці затримали чоловіка на початку жовтня 2023 року. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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