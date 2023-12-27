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Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми

Йому інкримінували посягання на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність.

Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Фото: EPA/UPG

Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Денис Пушилін отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. 

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. 

Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради «ДНР». На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон «про референдум ДНР з питання входження до складу РФ». 

Ватажок «ДНР» неодноразово наголошував  у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ. Тим самим закликав до захоплення РФ території України. 

Зрештою, на підставі підписаного «головою» нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових РФ проведено незаконне «народне волевиявлення».

30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора «договір» про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта.

У листопаді до 15 років позбавлення волі засуджено окупаційного «губернатора» Херсонщини Сальдо. Його визнано винним у держзраді, колабораціонізмі та запереченні збройної агресії РФ.

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