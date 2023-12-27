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Прем’єр Саксонії закликав Україну до територіальних поступок. В Україні пояснили, що “війська РФ стануть ближчими до Німеччини”

МЗС України зауважило, що територіальні поступки призведуть до більшої агресії Росії за межами країни.

Прем’єр Саксонії закликав Україну до територіальних поступок. В Україні пояснили, що “війська РФ стануть ближчими до Німеччини”
Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер
Фото: n-tv.de

Прем'єр-міністр федеральної німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер закликав Україну змиритися із тимчасовими поступками територіями задля перемир’я. Він також висловився за “розворот” у політиці Німеччини щодо Росії. 

Зі свого боку, речник Міністерства закордонних справ Німеччини Олег Ніколенко заявив, що, якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема. Ніколенко зауважив, що Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом. 

“Поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України. Мир в Європі лежить через поразку Москви. Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європі”, - написав Ніколенко. 

Він зазначив, що єдиним «розворотом» у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України: “і ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід”.

  • Днями американська газета New York Times опублікувала матеріал із посиланням на анонімів про те, що Путін від вересня через посередників нібито сигналізує про те, що він готовий до припинення вогню і заморозки бойових дій уздовж лінії фронту. Газета зазначила, що деякі американські посадовці налаштовані скептично щодо цих "сигналів" і вважають їх черговою спробою Путіна ввести в оману. 
  • У Головному управлінні розвідки на це сказали, що Путін справді хотів би закінчити війну, але на своїх умовах.
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