Клон скандальної містобудівної «реформи». Що підсунув країні під ялинку Кубраков?

Результати аналізу постанови свідчать, що нинішній безлад у сфері містобудування урядовці вирішили перетворити у… повний хаос. Ця ініціатива ще гірша, ніж законопроєкт 5655 парламентарки Олени Шуляк (“Слуга народу”), який більше року не підписує президент.

До 29 грудня Кабмін чекає на пропозиції до скандального проєкту постанови щодо правил містобудування. Цей документ мало не внесли з голосу за день до того, як Україна мала отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Якби це сталося — опоненти нашої євроінтеграції отримали б додатковий аргумент для блокування. Будь-які закиди щодо непрозорих правил відбудови, можуть негативно вплинути на обсяги допомоги.

Які ризики?

Лобісти “реформи” зрозуміли: президент її не підпише. Володимир Зеленський наголосив, що це його позиція. І тому Мінвідновлення вирішив спробувати легалізувати потрібні правила гри через уряд в “експериментальному” порядку. Тоді підпис президента не треба. Але є серйозна проблема: уряд — це гілка влади, яка має зробити все для того, аби виконувати політики, напрацьовані парламентом. І навіть в експериментальному порядку Кабмін не може стати законодавчою гілкою влади і створювати правила містобудування.

Текст постанови суперечить низці чинних законів. І, якщо уряд його ухвалить, то документ заблокує їхню дію. І тоді в судах рішення будуть на користь забудовників (ст. 19 Конституції, ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та ч. 2 ст.15 ЗУ «Про адміністративну процедуру»).



Хто виграє від нових правил?

Зрозуміло, що коли влада приймає якісь правила, то від них хтось виграє чи програє. Кубраков підписався під тим, що уряд створює політику, яка ні на що не впливає. Навіщо тоді взагалі така політика і чи взагалі усвідомлює віцепрем’єр текст, який підписує?

Уривок з пояснювальної записки до проєкту урядової постанови

Насправді ж вплив є і у прийняття цієї політики є вигодонабувачі:

великі та малі забудовники;

“чорні” архітектори;

органи містобудування на місцевому рівні;

ті, хто будуть здійснювати “приватний контроль”.

Звісно, що ключовий джекпот чекає на забудовників, які зводять великі житлові комплекси та бізнес центри — об’єкти масового скупчення людей(це у класифікаторі найвищий клас відповідальності — СС3). Такі забудовники можуть ігнорувати інспекторів на місцевому рівні. Їх зможе контролювати лише Держінспекція архітектури та містобудування. Контролювати, але не перевіряти, бо це вже урядова постанова робити їм забороняє. Дрібнішим забудовникам пощастить дещо менше, але і їм все одно цей “експеримент” дає серйозне поле для маневрів.

Окрім джекпоту для забудовників відкривається ще й “клондайк для обраних” — приватний «державний архітектурно-будівельний контроль». Тут все просто: виключно законами визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них (п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції).

А в законах України немає ніякого приватного «державного архбудконтролю». Тому такі «приватники» можуть покривати незаконне будівництво та приймати в експлуатацію все, що заманеться, бо за це нема відповідальності.

Далі більше. Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк не раз акцентувала увагу на тому, що місцева влада зловживає і підіграє забудовникам і її ініціатива має таке ганебне явище нібито побороти.

Скрін з сайту партії “Слуга народу”

Так от, урядова постанова дає місцевим чиновникам таке бажане для них право безкарно видавати “своїм” забудовникам містобудівні умови та обмеження на що заманеться з посиланням на цей “експеримент” Кабміну, а “чужим” — відмовляти з посиланням на Закон. Це дуже чітко продуманий кимось “експеримент” вже по суті на порядку денному уряду.

Окрім чиновників, цьому “експерименту” зрадіють і “чорні” архітектори. Якщо зараз забудовник може шукати за хабар чиновника, який йому все узаконить, то тепер буде достатньо знайти недоброчесного архітектора.

Національна Спілка архітекторів України та ініціатива “Разом проти корупції” пропонували лобістам містобудівної “реформи” встановити чіткі критерії правопорушень архітекторами і довірити накладати відповідні санкції самоврядній організації. Тим самим застосувати принцип самоочищення спільноти. Але всі ці пропозиції були відхилені.

Як і скандальний законопроєкт 5655, урядова постанова передбачає ручну перевірку проектної документації експертами, тож що архітектор намалює – те експерт або пропустить, або заблокує. Тобто те, що два віцепрем’єри Олександр Кубраков та Михайло Федоров вже понад рік комунікують як досягнення діджиталізації та цифровізації — “комп’ютер хабара не бере” — не відповідає дійсності.

Таких “чорних” архітекторів чи експертів банально ніхто не зможе перевіряти, щоб встановити порушення. Чому? Бо експериментальна постанова суперечить нормам чинного ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності». Він передбачає перевірки лише тоді, коли відбувається державний архбудконтроль. Але порядок цього контролю затверджує… Кабмін, який завдяки цьому “експерименту” планує затвердити, що у такому випадку не можна нічого перевіряти. Щоправда, уряд погоджує перевірку в порядку державного архітектурно-будівельно нагляду. Але це вже суперечить закону. І тому… перевірки неможливі.

Як наслідок — незаконне будівництво буде максимально масштабоване, адже архітектори з експертами зможуть безкарно задовольнити будь-яке бажання забудовника.



Хто програє від нових правил?

Звісно, що будуть не лише ті, хто виграють від такого експерименту. Прогають однозначно:

громадяни;

держава, через поганий інвестиційний клімат;

окремі приватні та доброчесні забудовники;

доброчесні архітектори,

Мінінфраструктури.

Все, що залишиться громадянам — це розраховувати самим на себе. Не буде органів контролю і треба буде жити біля котлованів та стерегти паркани. А це — фізичні сутички і протистояння.

Представник забудовника нападає на Ігоря Добровського з “Легіону “Свобода”, який захищає зелену зону

Громадяни України та міжнародні партнери зацікавлені у тому, щоб країну відбудовували за максимально прозорими і зрозумілими правилами. Але те, що пропонує уряд, підриває інвестиційний клімат. Хто захоче інвестувати в країні, де держава ігнорує вимоги власної Конституції?

Проєкт постанови передбачає автоматичну реєстрацію прав або здійснення її вручну нотаріусами чи державними реєстраторами. Тобто, всі дозволи на будівництво, отримані після запуску «експериментального проекту» будуть незаконними, тож і все будівництво в рамках відбудови також буде незаконним.

Про який інвестиційний клімат може йти мова, якщо в будь-який момент хто завгодно може подати абсолютно обґрунтований позов до суду для скасування дозволу, отриманого з порушеннями вимог законодавства?

І така політика вплине не лише на інвесторів. З-поміж забудовників, як і з-поміж суддів, депутатів, прокурорів, є й доброчесні представники галузі. То от у них теж виникнуть проблеми. Це лише за законом вони могли отримати дозвіл безкоштовно, а введення в експлуатацію коштувало офіційно близько п’яти прожиткових мінімумів, що чисто символічна сума для великого та малого будівництва (класи СС3 та СС2).

Якщо постанову уряду ухвалять, то забудовникам доведеться суттєво більше платити за проведення експертизи проекту, бо експерти мають перевіряти за гроші питання, які раніше інспектори держінспекції архітектури та містобудування перевіряли безкоштовно. І експерти легко можуть викручувати руку забудовникам, бо самих експертів внаслідок суперечності законодавства і цієї “експериментальної” постанови ніхто не зможе покарати.

А скільки доведеться платити за підпис органу архітектурно-будівельного контролю – взагалі невідомо. Держінспекція вже не буде мати прав приймати таке будівництво в експлуатацію, органи місцевого самоврядування можуть собі дозволити блокувати процес безкінечно, а приватний архбудконтроль буде користуватися можливістю за гроші допомогти позбувитися від цих проблем.

Ну і зрештою, не позаздриш підлеглим самого ініціатора «експерименту» віцепрем’єра Кубракова. На чиновників Мінрегіону при здійсненні державного архітектурно-будівельного нагляду може очікувати просте приниження з боку об’єктів нагляду. Їх у кращому випадку ввічливо будуть просити читати Конституцію та законодавство.



Скільки коштує “експеримент” і хто за це платить?

Автори проєкту постанови переконують, що фінансування втілення цієї ініціативи буде за рахунок бюджетних коштів та інших не заборонених законодавством джерел. Але до цієї постанови є окремий документ — фінансово-економічне обґрунтування. І там йдеться про те, що ніяких коштів із держбюджету нібито не треба.

Зате передбачаються витрати із місцевого бюджету. Але цього не може бути, бо за законом, якщо уряд проводить такий «експеримент», то місцеве самоврядування має отримати кошти з держбюджету (ч. ІІІ ст. 142 Конституції України та ст. 39 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України»). Тобто той, хто готував проєкт постанови знівелював Конституцію навіть не один раз, а кілька разів.

Тож Мінінфраструктури надає недостовірну інформацію щодо відсутності додаткових витрат під час війни із державного бюджету на реалізацію їх антиконституційного задуму в інтересах забудовників.

Отже, витрати з бюджету таки будуть і постає питання: а про яку суму йдеться? Хоча на урядовому сайті, який чекає на пропозиції, “забули” викласти важливий додаток, нам вдалося його отримати від джерел. Кожен рік “експерименту” буде коштувати, за розрахунками Мінвідновлення понад 664 млн грн.

Скрін додатку до постанови уряду щодо правил містобудування

Але навіть ця цифра явно занижена і це дуже легко довести. Та спершу варто подивитися, на що ж уряд передбачає нові витрати. Це зарплата нових чиновників місцевого самоврядування. Вони мають працювати у нових органах Держархбудконтролю із розрахунки три чиновники у кожній із 1470 громад. Середня зарплатня — 12,5 тис грн на місяць.

Тут варто нагадати, що на унікальному сайті, який створений під законопроєкт 5655, раніше спростовували міф про те, що чиновників треба буде більше. Як після цього громадянам вірити інформації, яка є на сайтах з урядовим доменом?

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан наголошує, що додаткові витрати будуть стосуватися понад тисячі громад: “Це у першу чергу села і селища. Тут будуть змушені створювати відділи і шукати відповідних фахівців. Це десь 4 500 працівників, робота яких коштуватиме десь 2 млрд грн. Ці кошти треба буде забрати з допомоги військовим або освіти. А потреба муніципалітетів на облаштування укриттів, нагадаю, складає більше 30 млрд грн. Держбюджет на наступний рік дає 3,5 млрд грн для медичних та освітніх закладів. Більше того, фахівців потрібно ще знайти, а це сьогодні, у військовому стані, велика проблема — людей немає. Якщо навіть громада зробить все, як вимагає “експеримент”, знайде кошти й людей, повторюся — через певний час до посадовців прийдуть питати за перевищення повноважень, які є в законі”.

Що стосується великих громад, то для здійснення контролю лише трьох чиновників буде замало — доведеться наймати більше. А от в сільських громадах цим трьом чиновникам буде нема чим займатися, але найняти менше не можна для органу влади, що зобов’язаний постійно і безперервно здійснювати свої повноваження.

Також величезне питання до професійного рівня нових чиновників. Ці люди мають за потреби здійснювати перевірки навіть великих об’єктів (найвищий клас відповідальності — СС3). Тому тут має бути відповідний рівень освіти. Це мають бути архітектори, інженеро-проектувальники чи інженери технагляду. І не забувайте про юристів, який потім має в судах проти забудовників захищати результати перевірок колег. А це все витрати.

І тут важливо почути відповідь уряду на питання: навіть, якщо будуть кошти із держбюждету, щоб це компенсувати, як планують залучати тисячі спеціалістів у села за 10 тис грн на руки? А ще треба буде обладнати офіс і сплатити за комірне. Окрім цього новим працівникам треба буде, крім зарплат, обладнати робочі місця, придбати техніку — ноутбуки та планшети для перевірок, не виключено, що і авто, бо громадський транспорт не доїде на віддалені об’єкти у громаді по баздоріжжю.

“Експеримент” передбачає ще один обов’язок для органів місцевого самоврядування: «постійно та безперервно» здійснювати моніторинг забудови. На це в уряду нема повноважень. Але Кабмін може попросити, і органи місцевого самоврядування навіть погодяться, якщо їм із державного бюджету виділять на це кошти і дозволять найняти та укомплектувати для роботи сукупно ще кілька тисяч чиновників.

Додаткові витрати легко можуть обґрунтувати на рівні не меншому, і навіть більшому, ніж для здійснення архбудконтролю, бо роботи з моніторингом більше, ніж з контролем – він передбачає постійні перевірки всієї територію громади для виявлення самочинне будівництво і оперативне реагувати на всі звернення фізичних та юридичних осіб.

Ще «експеримент» передбачає що у разі виникнення питань до документів, рішення про реєстрацію прав на підготовчі і будівельні роботи та прийняття в експлуатацію, внесення змін в раніше зареєстровані права здійснюють посадові особи виконавчого органу місцевих рад та Київської, Севастопольської міських, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, на яких покладено повноваження державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.

Сам законопроект 5655 передбачає встановлення адміністративного збору за державну реєстрацію в сфері містобудівної діяльності (стаття 68). Парламент навіть встиг ще 31 травня минулого року прийняти відповідні зміни до бюджету, що та як з цими грошима має відбуватися (закон 2290-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», колишній законопроект 5656, прямо пов’язаний із містобудівною “реформою”).

Але постанова Кабміну – це не Закон, тож встановити плату за нову вигадану Кабміном послугу неможливо і Порядок реалізації експериментального проекту щодо набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів рясніє вказівками до кожної можливої послуги, що «плата не стягується».

Ось тільки надання всіх адміністративних послуг, що безкоштовні для отримувача, хтось має оплачувати. Тож якщо Кабмін наказує чиновникам місцевого самоврядування цю роботу виконувати і плату із забудовників не брати, то оплачувати здійснення цієї роботи мають знову таки із державного бюджету. У порівнянні із утриманням нової системи архбудконтролю, суми будуть невеликі, але близько 100 млн грн витрачати доведеться.

Дуже пощастить, якщо на «експеримент» в перший рік вистачить лише пари мільярдів грн додаткових бюджетних витрат. І це буде державний бюджет, а не місцеві.



Хто і які пропозиції готує?

Пропозиції щодо урядової постанови можна подавати до 29 грудня. Тому, цілком імовірно, що цей документ можуть спробувати прийняти на засіданні уряду вже найближчим часом.

У Асоціації міст України зазначають, що Конституція не передбачає виключень навіть для урядових експериментів: “Створюється колізія між обов’язками на законодавчому рівні й в урядовому “експерименті”. Це призведе до кримінальних проваджень щодо посадових осіб муніципалітетів чи за невиконання незаконної постанови (в разі її прийняття), чи за порушення закону в разі виконання незаконної постанови. До цього проєкту постанови неможливо внести пропозиції, щоб його покращити. Цей проєкт просто не можна ухвалювати. Натомість всі ресурси мають бути зосереджені на те, щоб доопрацювати містобудівний кодекс. Зараз на базі профільного комітету працює робоча група”, — резюмує Слобожан.

Президент Національній спілці архітекторів Олександр Чижевський зазначає, що вони готують листи до премʼєра та Мінвідновлення: “Ми не гратимемо у гру “подай пропозиції”, яку затіяли в міністерстві. У нас обґрунтована позиція, чому такої постанови в принципі не може бути. Вона антиконституційна. Архітектурна Палата НСАУ разом з нами звернулася до НАЗК, аби провели антикорупційну експертизу цього документу. Усі бачили наслідки жахливих руйнувань у Туреччині після землетрусу і памʼятаємо причини — будівельна амністія та усунення держави від контролю за будівництвом. Там архітектори протестували, на них тисли, відкривали кримінальні справи. Наш уряд обере шлях Туреччини? Ми як професіонали просто зобовʼязані зробити все, аби запобігти катастрофі”.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Мінкульт також заявляв про те, що вбачає в цій постанові серйозні ризики, які можуть нести загрозу культурній спадщині. А два роки тому була спроба запустити автоматизовану систему дозволів на будівництво, але НАЗК вбачало в цьому корупційну складову.