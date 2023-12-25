ЄС виділить Україні 50 млрд євро попри позицію Угорщини, - Кулеба

Голова МЗС України вважає, що оформлення рішення про 50 млрд євро для України перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини.

Рішення щодо виділення Євросоюзом 50 млрд євро довгострокової підтримки для України буде схвалено.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що оформлення рішення про 50 млрд євро для України перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини.

Кулеба вважає, що країни ЄС таким чином хочуть дати Угорщині час, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів.

"В ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни", - сказав Кулеба.

Зараз питання в тому, чи схвалять виділення грошей Україні 27 країн, включно з Угорщиною, чи 26 країн, відповідно, без Будапешту.

Угорщині дали місяць на переговори, але якщо результату не буде, "гроші все одно буде виділено".