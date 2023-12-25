ЄС виділить Україні 50 млрд євро попри позицію Угорщини, - Кулеба

Рішення щодо виділення Євросоюзом 50 млрд євро довгострокової підтримки для України буде схвалено.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що оформлення рішення про 50 млрд євро для України перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини.
Кулеба вважає, що країни ЄС таким чином хочуть дати Угорщині час, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів.
"В ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни", - сказав Кулеба.
Зараз питання в тому, чи схвалять виділення грошей Україні 27 країн, включно з Угорщиною, чи 26 країн, відповідно, без Будапешту.
Угорщині дали місяць на переговори, але якщо результату не буде, "гроші все одно буде виділено".
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не може виділити 50 млрд євро допомоги для України з бюджету ЄС. Однак припускає, що під "планом Б" ховається виділення допомоги без "зеленого світла" Угорщини.
- Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
- Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.
- Більше про саміт читайте у матеріалі Lb.ua "Вступ до ЄС, санкції проти Росії та вето Орбана. Чим завершився історичний саміт лідерів Євросоюзу".
- Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.