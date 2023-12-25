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Прикордонники спіймали "збірну веслувальників" на Тисі у різдвяну ніч

Троє чоловіків за 17000 доларів намагалися потрапити до Угорщини.

Прикордонники спіймали "збірну веслувальників" на Тисі у різдвяну ніч
Фото: Скріншот відео ДПСУ

В ніч на 25 грудня прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, що на Закарпатті, щоб потрапити до Угорщини.

"За "різдвяний тур" на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили $17000. Але натомість безкоштовно отримали протоколи про адмінправопорушення. Про це подбали охоронці кордону, адже подорожувати Тисою чоловіки планували в обхід пунктів пропуску", – повідомили у ДПСУ.

У ДПСУ додали, що справи порушників скеровано до суду.

Загалом у передріздвяний тиждень прикордонники Мукачівського загону затримали 46 порушників кордону.

Ухилянти вигадують нові способи незакооного перетину кордону:

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