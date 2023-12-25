ВР визначила перелік пам’ятних дат на 2024 та 2025 роки

У 2024 році відзначатимуть ювілеї Параджанова, Івасюка та Шевченка.

ВР ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат 2024 та 2025 роках.

Як повідомили у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, у 2024 році на державному рівні вшановуватиметься:

175 років із дня народження Олени Пчілки;

100 років із дня народження Сергія Параджанова;

75 років із дня народження Володимира Івасюка;

210 років із дня народження Тараса Шевченка;

160 років із дня народження Михайла Коцюбинського та ін.

Дні пам’яті:

10-ті роковини початку російського збройного вторгнення до України, початку російсько-української війни;

10 років із часу Іловайської трагедії.

У 2025 році відзначатимуть офіційно такі дати:

400 років із часу народження Марусі Чурай;

90 років із дня народження Василя Симоненка;

130 років із дня народження Максима Рильського;

160 років із дня народження Софії Окуневської-Морачевської та ін.

10 років із часу завершення боїв за Донецький аеропорт.

Як вказано у постанові, Національному банку України рекомендуватмуть виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2024–2025 років, а "Укрпошті" видати тематичні поштові конверти і поштові марки.