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ВР визначила перелік пам’ятних дат на 2024 та 2025 роки

У 2024 році відзначатимуть ювілеї Параджанова, Івасюка та Шевченка. 

ВР визначила перелік пам’ятних дат на 2024 та 2025 роки
Фото: надане Володимиром Карплюком

ВР ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат 2024 та 2025 роках.

Як повідомили у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, у 2024 році на державному рівні вшановуватиметься:

  • 175 років із дня народження Олени Пчілки;
  • 100 років із дня народження Сергія Параджанова;
  • 75 років із дня народження Володимира Івасюка;
  • 210 років із дня народження Тараса Шевченка;
  • 160 років із дня народження Михайла Коцюбинського та ін.

Дні пам’яті: 

  • 10-ті роковини початку російського збройного вторгнення до України, початку російсько-української війни;
  • 10 років із часу Іловайської трагедії.

У 2025 році відзначатимуть офіційно такі дати:

  • 400 років із часу народження Марусі Чурай;
  • 90 років із дня народження Василя Симоненка;
  • 130 років із дня народження Максима Рильського;
  • 160 років із дня народження Софії Окуневської-Морачевської та ін. 
  • 10 років із часу завершення боїв за Донецький аеропорт. 

Як вказано у постанові, Національному банку України рекомендуватмуть виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2024–2025 років, а "Укрпошті" видати тематичні поштові конверти і поштові марки.

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