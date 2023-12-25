ВР визначила перелік пам’ятних дат на 2024 та 2025 роки

ВР ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат 2024 та 2025 роках.
Як повідомили у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, у 2024 році на державному рівні вшановуватиметься:
- 175 років із дня народження Олени Пчілки;
- 100 років із дня народження Сергія Параджанова;
- 75 років із дня народження Володимира Івасюка;
- 210 років із дня народження Тараса Шевченка;
- 160 років із дня народження Михайла Коцюбинського та ін.
Дні пам’яті:
- 10-ті роковини початку російського збройного вторгнення до України, початку російсько-української війни;
- 10 років із часу Іловайської трагедії.
У 2025 році відзначатимуть офіційно такі дати:
- 400 років із часу народження Марусі Чурай;
- 90 років із дня народження Василя Симоненка;
- 130 років із дня народження Максима Рильського;
- 160 років із дня народження Софії Окуневської-Морачевської та ін.
- 10 років із часу завершення боїв за Донецький аеропорт.
Як вказано у постанові, Національному банку України рекомендуватмуть виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2024–2025 років, а "Укрпошті" видати тематичні поштові конверти і поштові марки.